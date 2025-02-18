Новости СВО. ВСУ бьют под Андреевкой, ВС РФ освободили Свердликово и Фиголевку, переговоры по Украине, 18 февраля

В Курской области освобождено Свердликово. Село расположено на границе с Сумской областью. До дороги, по которой противник перебрасывает подкрепления в Суджу, менее 10 километров, но для взятия её под контроль требуется войти в соседний регион и взять Новенькое, Басовку и Локню. Свердликово было важно освободить не только потому, что это территория России, но и потому, что это логистический центр ВСУ. Для окружения противника требуется ещё наступление со стороны Гуева, что сейчас и происходит.