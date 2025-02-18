WP: Европа намерена разместить на Украине свыше 25 тысяч военных

Европейские государства изучают возможность развернуть на украинской территории 25−30 тысяч солдат, пишет The Washington Post.
Издание ссылается на информацию, полученную от европейских чиновников.
«Последняя версия европейского плана предусматривает создание сил сдерживания из нескольких бригад, возможно, от 25 до 30 тысяч военнослужащих», — говорится в публикации.
По данным источников, речь идёт о военнослужащих, которые станут «демонстрировать силу». В материале сказано, что они «не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы, чтобы быть демонстрацией силы».
Данные бригады также могут «быть подстрахованы подкреплением за пределами Украины».
Кроме того, источники рассказали, что Франция может отправить на Украину около десяти тысяч военных.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что страна готова при необходимости ввести свои войска на Украину.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос размещения миротворцев на Украине. Он подчеркнул, что размещение миротворческих сил допустимо только с согласия сторон.