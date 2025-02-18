Экстренный саммит в Париже: США выходят из игры с джекпотом, а Европа готовит ответку Вашингтону

Вы и так уже всё предоставили Украине. И предоставите ещё. Вот только сказать «нет» у Киева не получится, ибо слова ему просто не дадут. Конечно, такие деятели, как Макрон, Стармер и будущий канцлер ФРГ Мерц, спят и видят, как бы сорвать переговоры. Но возможностей у них для этого ещё меньше, чем у самой Украины. Тем более что, в отличие от Зеленского, который изначально был смертником, им есть что терять и вступать в открытый конфликт с Трампом для них чревато.