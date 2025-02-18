Ранее профессор Чикагского университета заявил, что Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями. По его словам, ВС РФ продолжают развивать успех на всех участках линии фронта, и к моменту заключения мирного соглашения они могут установить контроль над большей половиной Незалежной.