На опубликованных кадрах видно, как наши бойцы растаскивают бетонные пирамиды при помощи багги, формируя в фортификационном укреплении проход для бронетехники. По данным «ВХ», запись сделана вблизи Днепропетровской области, куда подразделения ВС РФ «готовятся зайти в ближайшее время».
Работы по устранению «зубов дракона». Видео © VK / «Военная хроника».
Ранее профессор Чикагского университета заявил, что Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями. По его словам, ВС РФ продолжают развивать успех на всех участках линии фронта, и к моменту заключения мирного соглашения они могут установить контроль над большей половиной Незалежной.