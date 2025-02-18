Хуже репараций: Британские аналитики оценили условия сделки США и Украины по ресурсам

По данным Telegraph, проект сделки распространяет действие не только на полезные ископаемые, но и на порты, а также газовую и нефтяную инфраструктуру Незалежной. Кроме того, как утверждает украинский блогер Анатолий Шарий, Киев должен будет отчислять Вашингтону половину дохода от лицензий на добычу ресурсов.