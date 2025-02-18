Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон обсудил с Трампом встречу РФ и США в Саудовской Аравии

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон 17 февраля провели телефонный разговор. Они обсудили предстоящую встречу делегаций США и России в Саудовской Аравии по украинскому урегулированию.

Источник: Reuters

Лидеры обсудили конфликт на Украине, предстоящую встречу европейских стран и переговоры в Саудовской Аравии между официальными лицами США и России, передает Politico со ссылкой на представителя Белого дома. Беседа продолжалась около 20 минут.

После Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский сообщил в Telegram, что разговор был «продолжительным», речь шла о гарантиях безопасности для Украины. Подробностей он не раскрыл.

18 февраля в Эр-Рияде пройдет встреча делегаций России и США по украинскому урегулированию. Встреча пройдет без участия украинской стороны. Российскую делегацию возглавил глава МИДа Сергей Лавров, американскую — госсекретарь Марко Рубио.

Макрон Эмманюэль
Трамп Дональд