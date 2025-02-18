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Маск призвал американцев писать через сервисы X доносы на NASA

В DOGE заинтересовались мошенничеством, растратами и злоупотреблениями в ведомствах.

Департамент Соединённых Штатов по госэффективности (DOGE) призвал жителей страны сообщать о мошенничестве, растратах и злоупотреблениях в NASA, а также различных ведомствах.

Американцам предложено отправлять такие сообщения с помощью специальных аккаунтов в соцсети X*.

Кроме того, в DOGE заявили, что следует провести аудит золотых запасов Соединённых Штатов в Форт-Ноксе, чтобы убедиться, что они «вообще там есть».

Напомним, американский лидер Дональд Трамп назначил Маска руководителем нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE). Соцсеть X также принадлежит Илону Маску.

Ранее сообщалось, что Маск сравнил ряд ведомств Соединённых Штатов с сорняками, которые следует «вырвать с корнем».

Также стало известно, что Трамп наделил ведомство Маска особыми полномочиями по увольнению чиновников.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.