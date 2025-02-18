Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу

Второе уголовное дело в отношении Фургала — о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы — находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы «Торэкс», связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Фургал вину не признает.