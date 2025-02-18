Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Верховный суд России отказался рассматривать в кассации жалобы защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор за организацию двух убийств и одного покушения, которым ему назначено 22 года лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Судья Верховного суда РФ изучил жалобы защиты Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области, отказал в передачи для рассмотрения кассационной коллегией судей», — сказала собеседница агентства.
В начале февраля 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.
Защита в апелляции просила отправить дело на новое рассмотрение, посчитав, что на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. Однако Мособлсуд признал приговор законным.
Защита обжаловала его в кассации. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове 20 сентября прошлого года согласился с решениями нижестоящих инстанций и оставил в силе приговор.
Второе уголовное дело в отношении Фургала — о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы — находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы. На скамье подсудимых 10 человек, в основном сотрудники предприятий группы «Торэкс», связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Фургал вину не признает.