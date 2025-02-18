Шеремет: Макрон, желая стать «Наполеоном», запустил процесс распада ЕС

Французский лидер Эммануэль Макрон запустил процесс развала ЕС, заявил российский парламентарий Михаил Шеремет.
Он уточнил, что это связано с тем, что Макрон инициировал проведение саммита, в котором приняли участие лишь «приближённые» европейские лидеры.
По словам депутата, Макрон хочет стать «новым Наполеоном».
«Макрон запустил процесс распада Евросоюза, не пригласив на саммит всех участников объединения и фактически наплевав на их мнение и позицию. Это позор демократии. Макрон себя показал как человек, который печётся о своих амбициях, желая стать новым Наполеоном, а также о собственном благополучии и ближайшего окружения», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Шеремет отметил, что в настоящее время внутри ЕС «назрел политический кризис».
«Всё идёт к тому, что до конца года Евросоюз вряд ли протянет в нынешнем виде, и европейские страны перейдут в самостоятельное плавание», — заявил депутат.
Напомним, накануне во французской столице по инициативе Макрона состоялся неформальный саммит ряда лидеров европейских государств. Он был проведён на фоне переговоров президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп и Макрон провели телефонный разговор.