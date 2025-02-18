Генсек НАТО Рютте: Евросоюз готов предоставить Украине гарантии безопасности

Напомним, что 17 февраля в Париже прошла неформальная встреча по Украине, инициированная президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ней приняли участие представители восьми европейских стран, председатели Евросовета и Еврокомиссии, а также генсек НАТО. Впрочем, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, экстренный саммит завершился без принятия конкретных решений по украинскому вопросу.