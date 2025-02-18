Генсек НАТО Рютте: Евросоюз готов предоставить Украине гарантии безопасности

«Европа готова и желает активизироваться. Лидировать в предоставлении гарантий безопасности для Украины», — написал Рютте в социальной сети X.
Он также отметил, что ЕС планирует значительно увеличить инвестиции в собственную безопасность. Детали этих планов ещё предстоит определить, но, как подчеркнул Рютте, общая направленность ясна.
Напомним, что 17 февраля в Париже прошла неформальная встреча по Украине, инициированная президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ней приняли участие представители восьми европейских стран, председатели Евросовета и Еврокомиссии, а также генсек НАТО. Впрочем, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, экстренный саммит завершился без принятия конкретных решений по украинскому вопросу.