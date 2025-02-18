«Это прямое нападение»: в Европе признали США врагом

На прошлой неделе Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их «обученными животными», не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе «хлипких подозрений», как в Румынии. По его мнению, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали американского вице-президента молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.