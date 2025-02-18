Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Помимо этого, в пакет войдут снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 41 тыс. боеприпасов Gepard, 4 самоходных артиллерийских установки Zuzana 2, 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. — калибра 122 мм.
Также из списка следует, что ФРГ передает Киеву 51 разведывательный беспилотник Vector с запчастями, 245 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, стрелковое оружие (винтовки, пулеметы и автоматы), патроны, шерстяные одеяла и перевязочные жгуты.
Накануне в агентстве Bloomberg сообщили, что Евросоюз (ЕС) проводит работу по согласованию нового крупного пакета военной помощи Украине. Институт мировой экономики (IfW) сообщил, что за последние три года Запад выделил Украине помощь в размере около €267 млрд. Уточняется, что около €130 млрд приходится на военную помощь, €118 млрд — на финансовую поддержку, а остальные €19 млрд — на гуманитарную помощь.