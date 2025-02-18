Три страны удивились отсутствию приглашения на срочный саммит Евросоюза

Страны Европы проявили единство в поддержке Украины, но теперь из самого же ЕС поступают неправильные сигналы по урегулированию конфликта, поскольку в саммите не участвовали представители всех стран союза, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар. «Это не соответствует духу европейской интеграции. Это не та Европа, к которой мы стремимся. Это не та Европа, которую будут уважать в мире», — уверена политик.