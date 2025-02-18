По указу президента в Приморье был назначен новый начальник ГУФСИН

В Приморье сменился начальник ГУФСИН. По указу президента РФ на эту должность назначали полковника внутренней службы Василия Седрисева, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН.
«Убежден, что имеющийся профессиональный, жизненный опыт позволят Василию Васильевичу обеспечить эффективную работу пенитенциарной системы региона. Василий Васильевич, вам предстоит в кратчайший срок изучить реальное положение дел во вверенных подразделениях, познакомиться с их личным составом, нацелив на повышение эффективности деятельности подведомственных учреждений», — прокомментировал директор Федеральной службы исполнения наказаний генерал внутренней службы РФ Аркадий Гостев.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко пожелал новому начальнику ведомства успехов в служебной деятельности, а сам Василий Седрисев поблагодарил руководство ФСИН за доверие и заявил, что готов приложить максимум усилий в своей работе.