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По указу президента в Приморье был назначен новый начальник ГУФСИН

Новым начальником ГУФСИН в Приморье стал полковник внутренней службы Василий Седрисев.

Источник: ГУФСИН РФ по Приморскому краю

В Приморье сменился начальник ГУФСИН. По указу президента РФ на эту должность назначали полковника внутренней службы Василия Седрисева, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН.

«Убежден, что имеющийся профессиональный, жизненный опыт позволят Василию Васильевичу обеспечить эффективную работу пенитенциарной системы региона. Василий Васильевич, вам предстоит в кратчайший срок изучить реальное положение дел во вверенных подразделениях, познакомиться с их личным составом, нацелив на повышение эффективности деятельности подведомственных учреждений», — прокомментировал директор Федеральной службы исполнения наказаний генерал внутренней службы РФ Аркадий Гостев.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко пожелал новому начальнику ведомства успехов в служебной деятельности, а сам Василий Седрисев поблагодарил руководство ФСИН за доверие и заявил, что готов приложить максимум усилий в своей работе.