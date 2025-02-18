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ЦТАК: КНДР считает план США о денуклеаризации «апогеем глупости»

«Старый и вздорный» план Вашингтона стал «более нереальным».

Пхеньян назвал план Соединённых Штатов о «денуклеаризации» апогеем глупости, информирует ЦТАК.

Центральное телеграфное агентство Кореи обнародовало заявление Министерства иностранных дел КНДР.

В МИД подчеркнули, что «старый и вздорный» план Вашингтона стал «более нереальным», а также вызывает «ошеломление».

«Это подобно тому, как невежественные первобытные люди упрашивают современных людей вернуться в первобытное общество. И это можно оценить только как апогей глупости, вызывающей удивление и ошеломление всех людей мира», — говорится в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что совместное заявление Соединённых Штатов, Южной Кореи и Японии о «полной денуклеаризации» КНДР представляет собой «безосновательные клеветнические нападки», а также является «провокационной риторикой» против северокорейской стороны.

В ведомстве заявили, что Северная Корея продолжит придерживаться нового курса на укрепление ядерных ВС и сдерживать угрозы стороны США и их сателлитов.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о стратегии самого жёсткого противодействия Соединённым Штатам.