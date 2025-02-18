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Financial Times: в Европе начали считать США своим противником

Европа теперь вынуждена полагаться только на себя.

Источник: Аргументы и факты

Европа должна осознать, что оказалась в изоляции и не может рассчитывать на поддержку или защиту со стороны Соединенных Штатов. Об этом говорится в статье Financial Times под заголовком «Настоящее предупреждение Вэнса Европе».

Один из высокопоставленных дипломатов Евросоюза отметил, что ситуация стала ясна: Европа теперь вынуждена полагаться только на себя.

В ответ на вопрос о том, считает ли он США противником Европейского Союза, дипломат подтвердил эту точку зрения. Это заявление подчеркивает изменившиеся отношения между Европой и Америкой, которые ранее воспринимались как союзники. Теперь же, по мнению эксперта, Европа должна переосмыслить свои стратегические приоритеты и подходы к международной политике.

Таким образом, Европа сталкивается с необходимостью адаптироваться к новым реалиям, где она должна самостоятельно решать свои проблемы и выстраивать отношения с другими странами.

Напомним, во время Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейские элиты в подавлении демократии и свободы слова в своих государствах. По его словам, сейчас основной угрозой для Европы является ее отступление от некоторых важнейших ценностей, а не Россия или Китай.