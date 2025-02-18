Financial Times: в Европе начали считать США своим противником

В ответ на вопрос о том, считает ли он США противником Европейского Союза, дипломат подтвердил эту точку зрения. Это заявление подчеркивает изменившиеся отношения между Европой и Америкой, которые ранее воспринимались как союзники. Теперь же, по мнению эксперта, Европа должна переосмыслить свои стратегические приоритеты и подходы к международной политике.