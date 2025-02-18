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Наша броня крепче: Что показал анализ трофейного танка Leopard?

В ходе изучения трофейного танка Leopard силами специалистов концерна «Уралвагонзавод» удалось установить, что российские машины превосходят немецкую в защищённости. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба УВЗ на полях выставки IDEX 2025 в Абу-Даби.

Источник: Life.ru

«Современные российские танки по сравнению с западными имеют лучшую защищённость, в том числе за счёт гораздо меньшей площади ослабленных зон», — пояснили отечественные танкостроители.

Впрочем, основное преимущество наших танков заключается не в этом. Главное, что они постоянно модернизируются с учётом боевой эксплуатации, отметили в УВЗ.

Напомним, что Россия впервые представила на выставке IDEX экспортную вариацию танка Т-90М «Прорыв». Ещё одним дебютантом события стал новый ЗРК «Крона-Э» от концерна «Калашников».