Минфин не исключает корректировки налоговой политики из-за новых вызовов

«Реалии текущего момента будут вносить коррективы в наши планы, потому что на них в любом случае придётся реагировать и каким-то образом решать», — отметил он.
По словам Волкова, возможные изменения будут направлены на решение точечных задач и улучшение администрирования. Речь идёт в том числе и о реализации антисанкционных мер для решения проблем для бизнеса.
Также с 1 января 2025 года в России выросли тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Увеличение цифр в платёжках обусловлено подорожанием стройматериалов и высокой инфляцией, пояснили в Минфине.