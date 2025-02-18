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Сийярто: ЕС не место на переговорах в Эр-Рияде

Европейские лидеры, выступающие за продолжение конфликта, не могут быть сторонниками мирного процесса.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что на переговорах между Россией и США, проходящих в Саудовской Аравии и посвященных урегулированию конфликта в Украине, не должно быть представителей Евросоюза.

Сийярто отметил, что европейские лидеры, которые выступают за продолжение военных действий, не могут быть сторонниками мирного процесса.

Сийярто также положительно оценил начало переговоров между Россией и США, которые стартуют 18 февраля, подчеркнув, что сторонники мира в Венгрии ждали этого момента на протяжении трех лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры России и США в Эр-Рияде являются позитивным знаком. Представитель Кремля заявил о преждевременности прогнозов относительно переговоров.