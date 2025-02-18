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Политолог Блохин: переговоры в Эр-Рияде могут затронуть не только Киев

Переговоры крайне важны с учётом перспективы подготовки встречи Путина и Трампа.

Переговоры делегаций Российской Федерации и Соединённых Штатов в Саудовской Аравии могут охватить глобальные темы, заявил политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, речь идёт как об украинском вопросе и ситуации на Ближнем Востоке, так и о проблеме выдачи агремана (предварительного согласия властей на назначение определённого лица в качестве диппредставителя) послу РФ в США.

Блохин отметил, что несмотря на то, что встреча в Эр-Рияде преподносится как промежуточная, она крайне важна с учётом перспективы подготовки встречи российского лидера Владимир Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

«Встреча ключевая, и она основой для будущей встречи Трампа и Путина будет служить, это очевидно», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков прибыли на переговоры с представителями США в Эр-Рияд.