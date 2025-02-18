Италия предложила ЕС воздержаться от «антитрамповских» саммитов

Французский президент Эмманюэль Макрон после саммита созвонился с американским и украинским коллегами, после чего написал в X о необходимости гарантий безопасности для Украины. «В противном случае существует риск того, что это прекращение огня закончится так же, как и Минские соглашения», — предупредил политик.