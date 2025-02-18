Напомним, что в тот день Бессент вручил Зеленскому проект соглашения по сотрудничеству в сфере природных ресурсов. Однако бывший комик решил не подписывать документ. Прауд считает, что отставного актёра специально подталкивают к сделке на плохих условиях, так как Вашингтон интересуют лишь «доллары и центы», а не дальнейшая судьба Украины.