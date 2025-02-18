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«Его карьере конец»: Британский дипломат назвал точку невозврата в политической игре Зеленского

Визит главы американского Минфина Скотта Бессента в Киев 12 февраля история запомнит как момент окончания политической карьеры Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал британский дипломат Ян Прауд в статье для журнала Responsible Statecraft.

Источник: Life.ru

«Я подозреваю, что история зафиксирует 12 февраля 2025 года как начало конца этого акта в его политической карьере», — уверен автор.

Напомним, что в тот день Бессент вручил Зеленскому проект соглашения по сотрудничеству в сфере природных ресурсов. Однако бывший комик решил не подписывать документ. Прауд считает, что отставного актёра специально подталкивают к сделке на плохих условиях, так как Вашингтон интересуют лишь «доллары и центы», а не дальнейшая судьба Украины.

Ранее другие британские аналитики выяснили, что условия возможной сделки США и Украины по природным ресурсам оказались хуже репараций, которые повесили на Германию по Версальскому договору. Если Киев подпишет документ, зависимость Незалежной от Штатов возрастёт до рекордных значений.