«Я подозреваю, что история зафиксирует 12 февраля 2025 года как начало конца этого акта в его политической карьере», — уверен автор.
Напомним, что в тот день Бессент вручил Зеленскому проект соглашения по сотрудничеству в сфере природных ресурсов. Однако бывший комик решил не подписывать документ. Прауд считает, что отставного актёра специально подталкивают к сделке на плохих условиях, так как Вашингтон интересуют лишь «доллары и центы», а не дальнейшая судьба Украины.
Ранее другие британские аналитики выяснили, что условия возможной сделки США и Украины по природным ресурсам оказались хуже репараций, которые повесили на Германию по Версальскому договору. Если Киев подпишет документ, зависимость Незалежной от Штатов возрастёт до рекордных значений.