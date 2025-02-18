В России вышла тестовая версия первой в мире игры по СВО «Отряд 22: ZOV»

Бета-версия уже была протестирована бойцами специальной военной операции, и среди первых игроков оказался «Тунгус», который проходил миссии, находясь в госпитале. Толкач отметил, что игра уже привлекла тысячи пользователей, и 30% из них регулярно возвращаются к ней. В планах разработчиков — улучшение графики, добавление новых миссий и адаптация интерфейса для мобильных устройств.