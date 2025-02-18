В России вышла тестовая версия первой в мире игры по СВО «Отряд 22: ZOV»

На российской платформе VK Play была запущена бета-версия первой в мире компьютерной игры, посвященной событиям в Донбассе и специальной военной операции, под названием «Отряд 22: ZOV».
Продюсер игры Александр Толкач сообщил, что в разработке принимали участие консультанты, включая ветеранов и действующих военнослужащих, что добавляет игре реалистичности и глубины. Игра выполнена в жанре стратегии реального времени с возможностью ставить на паузу, что позволяет игрокам обдумывать свои действия и давать команды своим персонажам.
В «Отряде 22: ZOV» представлены четыре военные кампании, охватывающие ключевые события, такие как Донбасская весна и штурм Мариуполя. Многие персонажи игры имеют реальные прототипы, среди которых Герой России Владислав Головин, который помогал в создании сценария для кампании «Мариуполь». Головин отметил, что его цель заключалась в восстановлении хронологии событий и передаче правильных ценностей молодому поколению через игру.
Бета-версия уже была протестирована бойцами специальной военной операции, и среди первых игроков оказался «Тунгус», который проходил миссии, находясь в госпитале. Толкач отметил, что игра уже привлекла тысячи пользователей, и 30% из них регулярно возвращаются к ней. В планах разработчиков — улучшение графики, добавление новых миссий и адаптация интерфейса для мобильных устройств.
Ранее российский военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что в съемках сериала «Резервисты» приняли участие участники специальной военной операции. Сериал повествует о студентах, которые были мобилизованы в связи с военными действиями на территории Донбасса в 2022 году.