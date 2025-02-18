СБУ заочно предъявила главе Омской области Виталию Хоценко новые обвинения

Омская область продолжит оказывать поддержку российским бойцам, которые участвуют в специальной военной операции. Так губернатор Виталий Хоценко прокомментировал новые обвинения, выдвинутые против него Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Недавние обвинения касаются финансирования действий, нацеленных на смену государственного строя Украины и изменение границ. Отмечается, что речь идёт о передаче гуманитарной помощи участникам спецоперации.
Хоценко заявил, что не намерен обращать внимание на подобные выпады. «Меня не интересуют заявления киевского режима в мой адрес. Мы помогали и будем ещё активнее помогать нашим бойцам. Значит, всё правильно делаем, раз врагов так корёжит», — подчеркнул губернатор.
Стоит отметить, что Хоценко уже сталкивался с обвинениями от СБУ. В период с 8 июня 2022 года по 29 марта 2023 года он возглавлял правительство Донецкой Народной Республики, и 15 марта 2023 года ему также были предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации.
Омская область регулярно отправляет гуманитарные грузы в зону СВО. Последняя партия помощи была направлена в минувшую субботу. Грузы формируются для жителей приграничных регионов и для бойцов, в том числе при поддержке гуманитарных центров региона.