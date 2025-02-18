СБУ заочно предъявила главе Омской области Виталию Хоценко новые обвинения

Стоит отметить, что Хоценко уже сталкивался с обвинениями от СБУ. В период с 8 июня 2022 года по 29 марта 2023 года он возглавлял правительство Донецкой Народной Республики, и 15 марта 2023 года ему также были предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации.