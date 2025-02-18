Организация Объединённых Наций могла бы включить в состав миротворческой миссии на Украине военнослужащих из государств БРИКС+, пишет немецкое издание TAZ.
В частности, речь идёт о солдатах из Индии.
«Более масштабная миротворческая миссия ООН с мандатом по наблюдению и войсками из нейтральных государств Глобального Юга, особенно из стран БРИКС-плюс, таких как Индия, была бы более разумной и обсуждаемой», — говорится в публикации.
Автор материала выразил мнение, что миротворцы из данных государств могли бы контролировать линию соприкосновения после заключения соглашения по Украине.
Он отметил, что миротворцы ЕС и Североатлантического альянса «не имеют оперативных сил» для наблюдения.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос размещения миротворцев на Украине. Он подчеркнул, что размещение миротворческих сил допустимо только с согласия сторон.