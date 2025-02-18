Глава фонда прямых инвестиций отметил важность отношений США и России

В Эр-Рияд прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков для переговоров с представителями США во вторник. Ушаков сообщал, что к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться Дмитриев.
«Все, что я могу сказать, это то, что они (американцы — ред.) отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы… Я думаю, что очень важно наводить мосты. Я думаю, что отношения США и России очень важны для мира», — заявил Дмитриев телеканалу CNN. Как отмечает телеканал, Дмитриев сообщил, что он уже встретился с рядом представителей переговорной команды Трампа в Эр-Рияде.
Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будут принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.