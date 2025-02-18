Глава фонда прямых инвестиций отметил важность отношений США и России

«Все, что я могу сказать, это то, что они (американцы — ред.) отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы… Я думаю, что очень важно наводить мосты. Я думаю, что отношения США и России очень важны для мира», — заявил Дмитриев телеканалу CNN. Как отмечает телеканал, Дмитриев сообщил, что он уже встретился с рядом представителей переговорной команды Трампа в Эр-Рияде.