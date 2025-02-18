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В иркутском Доме молодежи состоялся открытый диалог с участником спецоперации

Иркутская область, НИА-Байкал — В иркутском Доме молодежи состоялась встреча в формате открытого диалога с участником специальной военной операции Андреем Сараевым.

Источник: Правительство Иркутской области

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта служения «Твой Герой», уточняет пресс-служба Правительства региона. Андрей Сараев — участник контртеррористической операции на Северном Кавказе и специальной военной операции на Украине, является руководителем Иркутского регионального общественного фонда поддержки участников боевых действий «Ветеран».

Участниками встречи стали студенты средних и высших учебных заведений, курсанты военно-учебных центров Иркутского госуниверситета и ИРНИТУ. В рамках диалога они обсудили с Андреем Сараевым вопросы патриотического воспитания, а также приняли участие в мастер-классе по тактической медицине.

«Сегодняшняя встреча дала возможность ребятам узнать что-то новое о происходящих событиях и получить ответы на многие вопросы. Я рада, что в нашем регионе проходят такие диалоги, и искренне благодарю спикеров, которые готовы открыто общаться с молодежью на важные темы», — поделилась министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Всероссийский проект служения «Твой Герой» реализуется с февраля 2023 года в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Организатором проекта выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи.