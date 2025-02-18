В иркутском Доме молодежи состоялся открытый диалог с участником спецоперации

«Сегодняшняя встреча дала возможность ребятам узнать что-то новое о происходящих событиях и получить ответы на многие вопросы. Я рада, что в нашем регионе проходят такие диалоги, и искренне благодарю спикеров, которые готовы открыто общаться с молодежью на важные темы», — поделилась министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.