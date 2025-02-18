Трамп объявил о ликвидации в Сирии одного из главарей «Аль-Каиды»

Как сообщало Центральное командование США (CENTCOM), 15 февраля в результате удара по территории на северо-западе Сирии был убит один из лидеров организации «Хуррас ад-Дин», связанной с «Аль-Каидой». В группировке он отвечал за финансирование и логистику, говорилось в сообщении.