Дмитрий Демешин: «К приходу циклона подготовились плохо»

«Последний циклон стал для нас неудачным опытом, вскрывшим целый ряд недоработок в сфере коммунального хозяйства. За несколько дней выпало две месячные нормы снега, и город оказался не готов. Дороги, тротуары, дворы — все это до сих пор вызывает справедливые нарекания у жителей. Поручил разобраться, почему система дала сбой, и принять меры», — обозначил Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.