Дмитрий Демешин: «К приходу циклона подготовились плохо»

Губернатор заявил, что к приходу циклона подготовились плохо. Сейчас власти намерены разобраться, почему так вышло.
«Последний циклон стал для нас неудачным опытом, вскрывшим целый ряд недоработок в сфере коммунального хозяйства. За несколько дней выпало две месячные нормы снега, и город оказался не готов. Дороги, тротуары, дворы — все это до сих пор вызывает справедливые нарекания у жителей. Поручил разобраться, почему система дала сбой, и принять меры», — обозначил Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.
Губернатор также отметил, что управляющие компании должны оперативно очистить от снега крыши и дворы.
«На выходных лично объехал город — работа многих “управляек” оставляет желать лучшего. Поручил мэру разобраться с теми должностными лицами администрации, которые осуществляют контроль за деятельностью УК, они должны отвечать по всей строгости вплоть до привлечения к дисциплинарной ответственности», — добавил Демешин.