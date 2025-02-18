Уссурийск намерен стать «Городом трудовой доблести»

На нужды фронта работала местная легкая и пищевая промышленность. Крупнейшее предприятие пищевой промышленности Приморья «Ворошилов-Уссурийский масложиркомбинат им. Микояна» не только увеличил объем выпускаемой продукции, но и расширил ее ассортимент. В 1941 году введенный в эксплуатацию углекислый цех стал вырабатывать жидкую углекислоту для нужд военной авиации и для пищевых предприятий города и края. В 1942 году на базе введенных мощностей комбинат стал выпускать новые виды пищевой продукции для армии (мука соевая, концентраты из нее, маргариновая продукция). В мае 1943 года по итогам Всесоюзного соцсоревнования предприятий пищевой промышленности за апрель 1943 года комбинат был признан победителем, перевыполнив производственную программу месяца на 56% в запланированном ассортименте.