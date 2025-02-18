Уссурийск намерен стать «Городом трудовой доблести»

Глава Уссурийска Евгений Корж и общественность города выступили с предложением о присвоении муниципалитету почетного звания «Город трудовой доблести». Ходатайство на февральском заседании планирует рассмотреть Заксобрание Приморья (ЗС ПК), после чего его направят в Москву. Решение о его присвоении принимает президент России. Если предложение будет поддержано, бывший Ворошилов станет вторым «Городом трудовой доблести» в Приморье. Два года назад это звание Владимир Путин присвоил Находке, сообщает ИА PrimaMedia.
Инициатива о присвоении Уссурийску почетного звания поступила в краевой парламент. Предложение главы города Евгения Коржа на этой неделе рассмотрит профильный комитет. Вместе с ходатайством в пакете документов, представленном в ЗС, содержатся общественные обращения и экспертные заключения, в том числе Российской академии наук, о наличии оснований для присвоения Уссурийску (бывший Ворошилов) этого звания.
В справках отражена история города, а также его вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
На паровозовагоноремонтном заводе восстанавливались банно-прачечные и медицинские поезда, вагоны-пекарни, ремонтировались самоходные бронированные дрезины и военная техника для Тихоокеанского флота, выпускались 122 мм снаряды и бронированные корпуса танков. Уже в 1942 году коллектив завода в сложных условиях, не прекращая своей основной деятельности, начал давать для фронта снаряды.
Рабочие авторемонтного завода наряду с ремонтом автомобилей, тракторов и агрегатов изготавливали стабилизаторы для мин. На заводе производилась сборка поступающих по ленд-лизу автомашин «Виллис», «Додж» и «Студебеккер», причем на последнем устанавливались направляющие и грузовики становились знаменитыми «Катюшами». Коллектив завода выступил зачинателем движения за экономию угля и стали, прогрессивных методов ремонта. В итоге добились повышения производительности труда на 20% и снижения себестоимости продукции на 5%. Высокие экономические показатели они сохранили до конца войны.
На нужды фронта работала местная легкая и пищевая промышленность. Крупнейшее предприятие пищевой промышленности Приморья «Ворошилов-Уссурийский масложиркомбинат им. Микояна» не только увеличил объем выпускаемой продукции, но и расширил ее ассортимент. В 1941 году введенный в эксплуатацию углекислый цех стал вырабатывать жидкую углекислоту для нужд военной авиации и для пищевых предприятий города и края. В 1942 году на базе введенных мощностей комбинат стал выпускать новые виды пищевой продукции для армии (мука соевая, концентраты из нее, маргариновая продукция). В мае 1943 года по итогам Всесоюзного соцсоревнования предприятий пищевой промышленности за апрель 1943 года комбинат был признан победителем, перевыполнив производственную программу месяца на 56% в запланированном ассортименте.
Предприятия промышленной кооперации занималась ремонтом обуви, пошивкой белья и обмундирования для армии и флота. Заготовители и охотники межрайонной конторы «Заготживсырье» дали сверх плана 1943 года количество кожи, шерсти и пушнины, достаточное на изготовление зимнего обмундирования для одной дивизии.
На предприятиях города широко распространился почин свердловских комсомольцев, призывавших работать за себя и за ушедших на фронт, — движение двухсотников и многосотников. Так, слесарь паровозовагоноремонтного завода Кульчицкий стал ежедневно выполнять задание на 300−325%, забойщики шахты № 2 Ворошиловского шахтоуправления Минин, Гостев, Козинец, Михеев, Грищенко, Горовой перевыполняли норму в два и более раз. От высоких достижений отдельных работников трудящиеся переходили к высоким достижениям целых коллективов.
Бригады, все члены которых выполняли задание на 200%, стали получать почетное звание «фронтовых». К январю 1944 года только на паровозовагоноремонтном заводе было 17 фронтовых бригад.
Трудящиеся и жители города помогали фронту не только своим самоотверженным трудом, но и личными материальными средствами. Рабочие и служащие предприятия «Ворошилов-Уссурийский масложиркомбинат им. Микояна» постановили вносить в фонд обороны всю плату за сверхурочные работы, неоднократно проводили сборы средств и подарков бойцам. Так, в апреле 1942 года на собранные средства были отправлены 120 кг туалетного мыла, 120 кг сахара, полтонны муки, по 125 л вина и масла. В 1944 году работниками комбината была построена танковая колонна имени Микояна.
Поддерживая инициативу москвичей подготовить к новому 1942 году подарки фронтовикам, жители города шили теплые вещи, вязали свитера, варежки, принимали участие в формировании пятидесятивагонного приморского эшелона для голодающего Ленинграда.
Вместе с жителями края уссурийцы собирали средства на строительство боевой техники: бронепоезда «Приморский комсомолец», эскадрильи бомбардировщиков «Советское Приморье», танковых колонн «Приморский комсомолец», «Юный пионер».
О трудовом героизме жителей города, отдававших все силы для победы нашего народа над фашистской Германией, свидетельствуют как архивные документы, так и многочисленные газетные публикации военных лет, правительственные телеграммы товарищу Сталину И. В. и его ответные телеграммы.
За высокие трудовые достижения в военные годы многие уссурийцы награждены высокими правительственными наградами. Три предприятия города получили переходящие Красные Знамена Государственного Комитета Обороны: Ворошилов-Уссурийский жиркомбинат имени Микояна (11 мая 1943 года); ТЭЦ Ворошилов-Уссурийского жиркомбината имени Микояна (10 июля 1944 года); Ворошиловская районная заготовительная контора Приморского края.
(14 февраля 1944 года).
Город трудовой доблести — почетное звание РФ, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
С 2020 года звание «Город трудовой доблести» было присвоено 70 городам. Из Приморья в этом списке на сегодня есть только один город — Находка, получившая это звание в 2023 году. Всего на Дальнем Востоке семь городов имеют звание «Города трудовой доблести». Это Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Магадан (Магаданская область), Алдан и Якутск (Республика Саха (Якутия)), Оха (Сахалинская область) и Чита (Забайкалье).