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Главой Ленинского района Челябинска назначена Ольга Гущина

Главой администрации Ленинского района Челябинска назначена Ольга Гущина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С октября 2024 года она была заместителем руководителя этого же района. Позже приступила к исполнению обязанностей главы.

Гущиной 43 года. В 2001 году с отличием окончила Челябинский юридический колледж, 2004 — Академию права и управления.

Трудовую деятельность начала в 2005 году в Управлении соцзащиты населения администрации Курчатовского района. В 2012 перешла в министерство социальных отношений Челябинской области, 2013 — в отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации Металлургического района.

С февраля 2017 года до августа 2024 года работала в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Челябинска, где прошла путь от специалиста отдела программных мероприятий до начальника отдела городской среды.

Предыдущий глава Ленинского района возглавил Коркинский муниципальный округ.