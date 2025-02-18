Главой Ленинского района Челябинска назначена Ольга Гущина

С октября 2024 года она была заместителем руководителя этого же района. Позже приступила к исполнению обязанностей главы.
Гущиной 43 года. В 2001 году с отличием окончила Челябинский юридический колледж, 2004 — Академию права и управления.
Трудовую деятельность начала в 2005 году в Управлении соцзащиты населения администрации Курчатовского района. В 2012 перешла в министерство социальных отношений Челябинской области, 2013 — в отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации Металлургического района.
С февраля 2017 года до августа 2024 года работала в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Челябинска, где прошла путь от специалиста отдела программных мероприятий до начальника отдела городской среды.
Предыдущий глава Ленинского района возглавил Коркинский муниципальный округ.