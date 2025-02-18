Турция готова принять переговоры по Украине, пишут СМИ

«Фидан, встретившийся в Мюнхене с (Марком) Рубио, а также со специальным представителем Трампа по Украине и России Китом Келлогом, главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, высказал мнение, что Турция должна быть частью процесса. Сообщается, что Анкара также подняла вопрос о возможности проведения переговоров о прекращении огня или мирных переговоров. Как стало известно, Анкара заявила, что у нее тесные связи с обеими странами и она может внести больший вклад, чем многие другие игроки», — пишет издание.