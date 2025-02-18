В ЕС не договорились об отправке миротворцев на Украину. Военная операция, день 1091-й

8:10 Европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, поддержали усиление оборонных расходов, но не смогли прийти к единому мнению по вопросу возможного размещения миротворческой миссии на Украине. Великобритания и Дания выразили готовность обсуждать отправку войск, в то время как Германия, Италия и Польша сочли этот шаг преждевременным и неэффективным. Есть и ряд стран, которые недовольны, что их не позвали в Париж.