В ЕС не договорились об отправке миротворцев на Украину. Военная операция, день 1091-й

8:55 ⚡️ В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall.
8:46 В Европе считают, что Брюсселю нужно выступить с «реальным планом» по урегулированию на Украине, чтобы оставить для себя возможность влиять на мирный процесс по решению конфликта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
8:37 Послы стран — членов Евросоюза обсудят создание нового фонда для военной помощи Украине, сообщает портал money.pl со ссылкой на документ, в котором изложены основные положения инициативы.
8:31 Трамп и Макрон обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, а также предстоящую встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, сообщил пресс-пул Белого дома.
8:26 Евросоюзу следует работать вместе с США и их президентом Дональдом Трампом над урегулированием российско-украинского конфликта, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони.
8:20 В двух районах Краснодарского края в результате ударов беспилотников в ночь на 17 февраля повреждения получил 51 дом, сообщил оперштаб региона.
8:16 Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел беседы с президентом США Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским.
8:12 Президент Украины Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от повесток в военкомат, заявил экс-глава государства Петр Порошенко в интервью «Украинской правде».
8:10 Европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, поддержали усиление оборонных расходов, но не смогли прийти к единому мнению по вопросу возможного размещения миротворческой миссии на Украине. Великобритания и Дания выразили готовность обсуждать отправку войск, в то время как Германия, Италия и Польша сочли этот шаг преждевременным и неэффективным. Есть и ряд стран, которые недовольны, что их не позвали в Париж.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили пять беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1091-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.