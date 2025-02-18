Глава Rheinmetall забил тревогу из-за отсутствия оружия

«У европейцев и украинцев на складах ничего нет», — сообщил он.
При этом он отметил, что его компания выиграет даже в случае достижения прекращения огня между сторонами конфликта, поскольку спрос на вооружение в Европе останется высоким.
Как отмечает издание, стоимость акций Rheinmetall, которая почти вчетверо выросла после начала конфликта на Украине, изначально упала после того, как на прошлой неделе был объявлен план президента США Дональда Трампа по мирным переговорам. Однако европейские оборонные акции, включая Rheinmetall, с тех пор выросли, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что европейским правительствам придется значительно увеличить военные расходы в ответ на растущие опасения по поводу отступления США от своей многолетней роли гаранта европейской безопасности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.