Глава Rheinmetall забил тревогу из-за отсутствия оружия

Как отмечает издание, стоимость акций Rheinmetall, которая почти вчетверо выросла после начала конфликта на Украине, изначально упала после того, как на прошлой неделе был объявлен план президента США Дональда Трампа по мирным переговорам. Однако европейские оборонные акции, включая Rheinmetall, с тех пор выросли, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что европейским правительствам придется значительно увеличить военные расходы в ответ на растущие опасения по поводу отступления США от своей многолетней роли гаранта европейской безопасности.