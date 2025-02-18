Челябинская область направит 4 млрд на приоритетные инвестиционные проекты

Глава Челябинской области напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу снизить разрыв между регионами с высокой и невысокой бюджетной обеспеченностью. Это принципиально важно для ускорения социально-экономического развития регионов, а не только традиционных точек роста, подчеркнул Текслер. Другими мерами стимулирования развития регионов стали: разработка и реализация антисанкционных мер, включая поддержку малого и среднего бизнеса, стимулирование госинвестиций, разработка механизмов в межбюджетных отношениях, развитие преференциальных режимов и инструментов для развития инфраструктуры в регионах, развитие креативной экономики как важного направления.