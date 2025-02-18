Челябинская область направит 4 млрд на приоритетные инвестиционные проекты

Челябинская область направит порядка четырех миллиардов рублей на реализацию приоритетных инвестиционных проектов. Это должно привлечь в экономику региона около 30 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на заседании коллегии Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заседание было посвящено итогам работы ведомства в 2024 году и задачам на 2025 год. В мероприятии также участвовали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр экономического развития России Максим Решетников, заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев, председатель Комитета по экономической политике Госдумы Максим Топилин.
По мнению участников заседания, за год совместной работы комиссии и Минэкономразвития российская экономика стала устойчивее к давлению санкций. А приоритетными задачами на 2025 год стали повышение потенциала экономики через инвестиции, развитие рынка труда и технологическое развитие.
Алексей Текслер представил результаты сотрудничества по стимулированию социально-экономического развития регионов. Одним из направлений стала поддержка списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит направить на нужды регионов более трех триллионов рублей в ближайшие пять лет. Так, Челябинская область направит порядка четырех миллиардов рублей на приоритетные инвестиционные проекты.
Также индивидуальные программы развития регионов продлили до 2030 года.
«Эти средства идут именно на развитие, на рост экономического потенциала субъектов. Работу нужно продолжать. Индексировать объём средств, которые направляются на реализацию этих программ», — уточнил Алексей Текслер.
Глава Челябинской области напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу снизить разрыв между регионами с высокой и невысокой бюджетной обеспеченностью. Это принципиально важно для ускорения социально-экономического развития регионов, а не только традиционных точек роста, подчеркнул Текслер. Другими мерами стимулирования развития регионов стали: разработка и реализация антисанкционных мер, включая поддержку малого и среднего бизнеса, стимулирование госинвестиций, разработка механизмов в межбюджетных отношениях, развитие преференциальных режимов и инструментов для развития инфраструктуры в регионах, развитие креативной экономики как важного направления.
Кроме того, Алексей Текслер обозначил вопросы для совместной работы Министерства и комиссии в ближайшее время. Так, он предложил вернуться к федеральному финансированию центров «Мой бизнес» для сохранения единых подходов в поддержке малого и среднего бизнеса.
По мнению губернатора, нужно повышать производительность труда, технологическую оснащенность предприятий, внедрять роботизации, автоматизацию и цифровизацию. Необходимо обеспечить экономику финансами, найти новые инструменты финансирования в условиях санкций, включая использование возможностей цифрового рубля. Все это требуется для новых высокотехнологичных производств с максимальным ростом производительности труда, добавил Алексей Текслер.
Для этого Минэкономразвития и комиссия могут совместно рассмотреть предложения и обсудить их со всеми заинтересованными сторонами, включая Центробанк.
«Только так мы сможем добиться настоящего финансового суверенитета на всех уровнях, обеспечить реализацию нашей ключевой задачи, которую поставил президент, по созданию экономики предложения с опорой на наших собственных инвесторов, предпринимателей, инновационно-технологические решения и центры экономического роста», — заключил Алексей Текслер.