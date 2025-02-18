Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламентская делегация Беларуси во главе с Кочановой посещает Азербайджан

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Республики Беларусь во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой прибыла в Азербайджанскую Республику с официальным визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Источник: БЕЛТА

В программе пребывания — встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой, заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), 15-я Пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи, ряд двусторонних встреч.

В составе парламентской делегации Азербайджан посещает заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов.

Тема пленарной сессии определена как «Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии». На заседаниях будет рассмотрен вопрос о предоставлении Национальному собранию Республики Беларусь статуса наблюдателя в АПА.

АПА создана в 2006 году для координации усилий национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения парламентской роли в обеспечении мира в Азии. Ассамблея выступает в качестве одного из инструментов межпарламентского диалога в регионе, ее деятельность направлена на выработку коллективной стратегии по обеспечению безопасности и стабильности в Азии. В состав АПА входят 43 парламента-члена и 32 наблюдателя.