Парламентская делегация Беларуси во главе с Кочановой посещает Азербайджан

В программе пребывания — встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой, заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), 15-я Пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи, ряд двусторонних встреч.
В составе парламентской делегации Азербайджан посещает заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов.
Тема пленарной сессии определена как «Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии». На заседаниях будет рассмотрен вопрос о предоставлении Национальному собранию Республики Беларусь статуса наблюдателя в АПА.
АПА создана в 2006 году для координации усилий национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения парламентской роли в обеспечении мира в Азии. Ассамблея выступает в качестве одного из инструментов межпарламентского диалога в регионе, ее деятельность направлена на выработку коллективной стратегии по обеспечению безопасности и стабильности в Азии. В состав АПА входят 43 парламента-члена и 32 наблюдателя.