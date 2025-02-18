Парламентская делегация Беларуси во главе с Кочановой посещает Азербайджан

АПА создана в 2006 году для координации усилий национальных парламентов в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения парламентской роли в обеспечении мира в Азии. Ассамблея выступает в качестве одного из инструментов межпарламентского диалога в регионе, ее деятельность направлена на выработку коллективной стратегии по обеспечению безопасности и стабильности в Азии. В состав АПА входят 43 парламента-члена и 32 наблюдателя.