Патрушев заявил о попытках Зеленского уничтожить Украину

«Запад же превратил Украину в свой протекторат, который стал плацдармом для подготовки антироссийской агрессии. При таком подходе государственность Украины стала настолько зыбка, что опирается лишь на поддержку из-за рубежа. У киевской хунты нет опоры на собственный народ, президент страны нелегитимен, неонацистская власть держит граждан Украины в рабском повиновении под страхом лишения жизни», — добавил он.