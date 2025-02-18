МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Владимир Зеленский, его подручные и их покровители на Западе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».
Ранее Патрушев не исключил, что в 2025 году Украина вообще прекратит свое существование.
«Подчеркну — никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько Зеленский и его подручные. И, конечно, их покровители», — сказал Патрушев.
Несмотря на то, что Украина была в свое время создана во многом искусственно, Россия после распада СССР уважала ее суверенитет и делала все для упрочения добрососедских отношений, подчеркнул Патрушев.
«Запад же превратил Украину в свой протекторат, который стал плацдармом для подготовки антироссийской агрессии. При таком подходе государственность Украины стала настолько зыбка, что опирается лишь на поддержку из-за рубежа. У киевской хунты нет опоры на собственный народ, президент страны нелегитимен, неонацистская власть держит граждан Украины в рабском повиновении под страхом лишения жизни», — добавил он.
На прошлой неделе директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что крах украинской государственности неизбежно маячит впереди.