Медведев обвинил Украину в ударе по активам американского бизнеса

«По ней (НПС.— “Ъ”) в том числе идет перекачка их нефти с нефтяных проектов в Казахстане — из Тенгиза, Карачаганака и Кашагана. При этом доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК в 2024 году составила более 40%, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями — свыше 65%», — сказано в сообщении Медведева в Telegram.