Медведев обвинил Украину в ударе по активам американского бизнеса

«По ней (НПС.— “Ъ”) в том числе идет перекачка их нефти с нефтяных проектов в Казахстане — из Тенгиза, Карачаганака и Кашагана. При этом доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК в 2024 году составила более 40%, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями — свыше 65%», — сказано в сообщении Медведева в Telegram.
Акционером КТК помимо России в лице «Транснефти» (24%) является Казахстан через «Казмунайгаз» и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC (20,75%), 15% принадлежит Chevron Caspian (США), 12,5% — LUKOIL International GmbH.
Зампред Совбеза напомнил, что президент США Дональд Трамп говорил о намерении снизить цены на нефть. Удар по нефтяному консорциуму, подчеркнул Дмитрий Медведев, может остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок и увеличить скачки цен на сырье. «То есть удар по КТК — это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу», — добавил он.
НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК на территории России. Она подверглась атаке беспилотников накануне, 17 февраля. Станция выведена из эксплуатации. Прокачка нефти осуществляется на сниженных режимах, обходя поврежденную станцию. После атаки стоимость нефти Brent выросла на 0,66%, до $75,22 за баррель.