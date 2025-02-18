Лукашенко подписал поправки в уголовно-процессуальное законодательство. Что меняется

В частности, дополнены более мягкими видами наказаний 65 составов преступлений. Ранее 24 из них вообще предусматривали наказание только в виде лишения свободы. Теперь у судов появилась возможность выносить другие решения. Еще по 32 статьям пересмотрен размер наказаний.
Ранее OL подробно писал о готовящихся поправках. Они в ряде случаев смягчают наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, позволяют не лишать свободы женщин и одиноких мужчин, воспитывающих несовершеннолетних детей, переводят отдельные преступления в дела частно-публичного обвинения. Например, если в ДТП пострадал близкий родственник виновника аварии и др.
Смягчение наказаний по ряду статей предусмотрено и за экономические преступления. В некоторые из них, кроме лишения свободы, включили ограничение свободы или арест.
Более жесткий подход, напротив, будет к киберпреступлениям. У следователей появятся основания оперативно налагать арест и блокировать счета, номера мобильных телефонов, фишинговые сайты и другие ресурсы подозреваемых в их совершении.
Еще одно важное нововведение касается несовершеннолетних. Теперь присутствие педагога и психолога будет обязательно не только при допросе подростков, но и при проведении других следственных действий с их участием.