Молдавия не будет платить взносы за членство СНГ, пишут СМИ

«В 2025 году Молдавия заплатит около 54 млн леев (2,9 миллиона долларов — ред.) за членство в международных, региональных и парламентских организациях. Это на 2,5 млн леев (134 тысячи долларов — ред.) меньше, чем в 2024 году. Расходы на взносы в рамках СНГ не предусмотрены», — сообщает агентство.
Министерство финансов Молдавии подготовило проект выплат в соответствии с законом о бюджете. Больше всего средств будет использовано для оплаты взносов в Совет Европы, ООН и Программу развития ООН.
При этом в Минфине полагают, что выполнение финансовых обязательств «укрепит партнерские отношения с государствами-членами этих организаций и окажет положительное влияние на продвижение имиджа страны».
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали «неэффективными», рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.