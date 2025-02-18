Молдавия не будет платить взносы за членство СНГ, пишут СМИ

«В 2025 году Молдавия заплатит около 54 млн леев (2,9 миллиона долларов — ред.) за членство в международных, региональных и парламентских организациях. Это на 2,5 млн леев (134 тысячи долларов — ред.) меньше, чем в 2024 году. Расходы на взносы в рамках СНГ не предусмотрены», — сообщает агентство.