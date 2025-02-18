Бывший начальник департамента Перми получила повышение

Напомним, кадровые перестановки в мэрии округа происходят после того, как с 20 января бывший первый замглавы Перми Ольга Андрианова возглавила администрацию Пермского муниципального округа. Прежний глава Владимир Цветов подал в отставку. Вслед за ней в мэрию уже перешли два ключевых сотрудника из мэрии.