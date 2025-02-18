СМИ раскрыли, что произошло на экстренном саммите Макрона по Украине

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Главы европейских государств поссорились на экстренном саммите президента Франции Эммануэля Макрона в Париже по Украине, сообщает Financial Times.
«Между лидерами европейских стран вспыхнул конфликт по поводу отправки войск на Украину на экстренной встрече, целью которой было достижение единой позиции по ответу на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией», — говорится в материале.
В статье указали, что Германия, Италия, Польша и Испания выступили против отправки своих вооруженных сил на Украину.
По инициативе Макрона в Париже в понедельник прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Накануне британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.