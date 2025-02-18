Суд оставил под арестом внучку экс-главы Самары Екатерину Тархову

Уголовное дело об убийстве Виктора и Натальи Тарховых (ч. 2 ст. 105 УК РФ) было возбуждено 3 февраля. Полиция зарегистрировала факт исчезновения бывшего мэра Самары и его жены 30 января, после обращения к силовикам друга семьи. По версии следователей, Екатерина Тархова-Бельская могла совершить убийство на почве неприязненных отношений. Также обвиняемая могла ресчленить тела жертв и вывезти их из квартиры. У внучки экс-мэра могли быть сообщники, считают в СКР.