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В Эр-Рияде начались переговоры России и США

Делегации России и США начали официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Как сообщал Кремль, встреча будет посвящена восстановлению двусторонних отношений, подготовке возможных переговоров по украинскому конфликту, а также организации личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Доклад по итогу переговоров российская делегация представит в Москве.

Юрий Ушаков отмечал, что к российской делегации на переговорах может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев для обсуждения экономических вопросов. Со стороны Саудовской Аравии на встрече присутствует, в частности, глава МИД страны Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Провести встречу было решено после прошедшего 12 февраля телефонного разговора Путина и Трампа. В центре внимания ожидаемо был военный конфликт на Украине, и президент США анонсировал «немедленное начало» переговоров по этой теме. Марко Рубио пояснил, что встречу в Эр-Рияде нельзя считать переговорами, пока это лишь попытка лучше понять позиции друг друга.

переговоры