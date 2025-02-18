В Эр-Рияде начались переговоры России и США

Как сообщал Кремль, встреча будет посвящена восстановлению двусторонних отношений, подготовке возможных переговоров по украинскому конфликту, а также организации личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Доклад по итогу переговоров российская делегация представит в Москве.
Юрий Ушаков отмечал, что к российской делегации на переговорах может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев для обсуждения экономических вопросов. Со стороны Саудовской Аравии на встрече присутствует, в частности, глава МИД страны Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Провести встречу было решено после прошедшего 12 февраля телефонного разговора Путина и Трампа. В центре внимания ожидаемо был военный конфликт на Украине, и президент США анонсировал «немедленное начало» переговоров по этой теме. Марко Рубио пояснил, что встречу в Эр-Рияде нельзя считать переговорами, пока это лишь попытка лучше понять позиции друг друга.