В Эр-Рияде начались переговоры России и США

Провести встречу было решено после прошедшего 12 февраля телефонного разговора Путина и Трампа. В центре внимания ожидаемо был военный конфликт на Украине, и президент США анонсировал «немедленное начало» переговоров по этой теме. Марко Рубио пояснил, что встречу в Эр-Рияде нельзя считать переговорами, пока это лишь попытка лучше понять позиции друг друга.