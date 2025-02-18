Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар прибыл на встречу с Лукашенко

Ливийский военачальник накануне вечером прибыл с визитом в Беларусь.
Цель визита Халифы Хафтара — взаимодействие Ливии и Беларуси в гуманитарной и социальной сферах, а также экономическое сотрудничество.
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар прибыл во Дворец Независимости на встречу с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Ливийский военачальник накануне вечером прибыл с визитом в Беларусь.
Цель визита Халифы Хафтара — взаимодействие Ливии и Беларуси в гуманитарной и социальной сферах, а также экономическое сотрудничество.