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Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар прибыл на встречу с Лукашенко

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар прибыл во Дворец Независимости на встречу с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Ливийский военачальник накануне вечером прибыл с визитом в Беларусь.

Цель визита Халифы Хафтара — взаимодействие Ливии и Беларуси в гуманитарной и социальной сферах, а также экономическое сотрудничество.

Лукашенко Александр