В Госсобрании Башкирии обсудят проблему кибермошенничества

Как отметили в Госсобрании, на сегодняшний день кибермошенничество является одной из самых актуальных проблем современности. Попасться на уловки мошенников может почти каждый из нас, вот почему так важно «держать эту тему в постоянном фокусе».
Ежедневно только в нашей республике жертвы аферистов переводят им несколько миллионов рублей. В целом за 2024 год в Башкирии прямой финансовый ущерб от действий киберпреступников превысил 4,4 млрд рублей.
«В ближайшее время проведем брифинг с экспертами по теме кибермошенничества. Проинформируем о текущей ситуации, о новых преступных схемах и мерах противодействия им на уровне республики и страны в целом», — рассказал Толкачев.
При этом особое внимание на брифинге уделят изменениям в законодательстве. Например, 1 сентября в России вступит в силу закон о так называемом периоде охлаждения при оформлении потребительских кредитов. Новый закон даст возможность заемщикам в течение определенного времени без штрафов отказаться от оформленного кредита. На то, чтобы передумать, заемщику отводится четыре часа при займе от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, и 48 часов при сумме более 200 тысяч рублей.
Одновременно ужесточится и ответственность кредиторов. Уже разрабатывается законопроект, направленный на развитие платформы «Антифишинг» для автоматического обнаружения и нейтрализации мошеннических сайтов. Ужесточается также наказание за совершение киберпреступлений. Согласно новому закону, за кибермошенничество можно получить до 10 лет лишения свободы. Однако никакие, даже самые суровые законы не уберегут от мошенников, если сами граждане не проявят бдительность, резюмировали в Курултае Башкирии.