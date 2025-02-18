В Госсобрании Башкирии обсудят проблему кибермошенничества

При этом особое внимание на брифинге уделят изменениям в законодательстве. Например, 1 сентября в России вступит в силу закон о так называемом периоде охлаждения при оформлении потребительских кредитов. Новый закон даст возможность заемщикам в течение определенного времени без штрафов отказаться от оформленного кредита. На то, чтобы передумать, заемщику отводится четыре часа при займе от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, и 48 часов при сумме более 200 тысяч рублей.