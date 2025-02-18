Песков раскрыл, как переговоры с США повлияют на отношения России и Ирана

Переговоры между российской и американской делегациями по вопросу урегулирования конфликта на Украине и другим темам проходят 18 февраля в Саудовской Аравии. Россию на встрече представляют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Накануне также стало известно, что к ним может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США на встрече присутствуют: госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.