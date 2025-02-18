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Песков раскрыл, как переговоры с США повлияют на отношения России и Ирана

Старт переговорного процесса между США и Россией по урегулированию украинского кризиса не окажет влияния на партнерство Ирана и РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Процесс сотрудничества Москвы и Тегерана никак не связан с российско-американскими отношениями», — приводит слова Пескова IRNA.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия дорожит хорошими отношениями с Ираном. В планах РФ — развитие взаимодействия с республикой, в том числе касающееся ядерной программы, сообщают «Ведомости».

Переговоры между российской и американской делегациями по вопросу урегулирования конфликта на Украине и другим темам проходят 18 февраля в Саудовской Аравии. Россию на встрече представляют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Накануне также стало известно, что к ним может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США на встрече присутствуют: госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Песков Дмитрий
переговоры