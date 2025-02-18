Лукашенко — ливийскому фельдмаршалу: мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси

«Господин Хафтар, прошу считать, что вы приехали к своим друзьям, к себе домой. Много о вас читал, много слышал, много рассказывали мне. Но, к сожалению, встречаюсь впервые. Я хочу, чтобы вы знали, что мы очень хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, очень хорошо знаем Ливию. У меня к вашему народу особое отношение, я бывал в Ливии в свое время. Конечно, сегодня это другая Ливия. Но вы должны знать, что мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси», — сказал глава государства.
«Все, о чем мы договоримся сегодня, в эти дни, которые вы будете в Беларуси, мы исполним вовремя. Поэтому позвольте вас приветствовать в Беларуси и всех сопровождающих — членов делегации. Мы готовы к работе», — добавил белорусский лидер.
В свою очередь Халифа Хафтар подчеркнул, что также рад встрече: «Мы очень рады посещать Беларусь. Огромное вам спасибо за приглашение. Мы очень рады и хотим сотрудничать с вами».
Ливийский военачальник накануне вечером прибыл с визитом в Беларусь. Цель визита Халифы Хафтара — взаимодействие Ливии и Беларуси в гуманитарной и социальной сферах, а также экономическое сотрудничество.