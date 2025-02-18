Беларусь может стать наблюдателем в Азиатской парламентской ассамблее

Одна из целей визита — участие в заседании Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) и 15-й пленарной сессии АПА.
На заседаниях будет рассмотрен вопрос о предоставлении Национальному собранию Республики Беларусь статуса наблюдателя в АПА.
Кроме того, ожидается, что на этой сессии Оман станет 44-м членом ассамблеи. При этом статусы наблюдателей есть у 14 стран и 18 международных организаций.
Всего в АПА более 40 стран-участниц, среди которых Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия и другие.
В программе визита не только участие в мероприятиях АПА, но и встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой. Запланированы и другие двусторонние встречи.