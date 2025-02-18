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Беларусь может стать наблюдателем в Азиатской парламентской ассамблее

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой прибыла в Азербайджан с официальным визитом, сообщает пресс-служба верхней палаты белорусского парламента в своем Тelegram-канале.

Источник: Sputnik.by

Одна из целей визита — участие в заседании Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) и 15-й пленарной сессии АПА.

На заседаниях будет рассмотрен вопрос о предоставлении Национальному собранию Республики Беларусь статуса наблюдателя в АПА.

отметили в Совете Республики

Кроме того, ожидается, что на этой сессии Оман станет 44-м членом ассамблеи. При этом статусы наблюдателей есть у 14 стран и 18 международных организаций.

Всего в АПА более 40 стран-участниц, среди которых Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия и другие.

В программе визита не только участие в мероприятиях АПА, но и встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой. Запланированы и другие двусторонние встречи.