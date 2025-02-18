Экс-директору Приморской филармонии огласили приговор по коррупционному делу

Первую взятку в размере полутора миллионов рублей она получила летом 2018 года, часть средств ей передал посредник. Вторую взятку в виде трёх с половиной миллиона и элитных часов ей передали с марта 2018 года по март 2019 года. В обоих случаях сторону взяткодателя представляло юридическое лицо — ООО «Интегра», поставщик сценического оборудования. Предприятие платило экс-директору филармонии за общее покровительство и ограничения на торгах в свою пользу.
Прокуратура запрашивала для Алеко наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 миллионов рублей и с лишением права заниматься руководящей деятельностью в учреждениях культуры на десять лет. А в итоге её приговорили к девяти годам колонии, размер штрафа суд уменьшил до 18 миллионов, а ограничения по службе — до шести лет. Также Алеко лишили классного чина. Пять миллионов рублей полученных взяток у бывшей чиновницы забрали, конфисковав часть её имущества и обратив его в доход государства.
Однако приговор в законную силу ещё не вступил, обе стороны могут успеть обжаловать его.