Экс-директору Приморской филармонии огласили приговор по коррупционному делу

Прокуратура запрашивала для Алеко наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 миллионов рублей и с лишением права заниматься руководящей деятельностью в учреждениях культуры на десять лет. А в итоге её приговорили к девяти годам колонии, размер штрафа суд уменьшил до 18 миллионов, а ограничения по службе — до шести лет. Также Алеко лишили классного чина. Пять миллионов рублей полученных взяток у бывшей чиновницы забрали, конфисковав часть её имущества и обратив его в доход государства.